Міноборони допустило високошвидкісний FPV-дрон "Відьмак" для знищення бронетехніки – фото

FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку росіян, зазначили у відомстві

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку.

"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських військовослужбовців. Більшість компонентів – вітчизняного виробництва.

За досить компактних розмірів "Відьмак" здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки й захищених вогневих позицій.

Водночас БпЛА розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. Безпілотники комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи й розпізнаючи типові ворожі цілі, зазначили в Міноборони.

Фото: Міноборони

29 січня 2025 року Міноборони заявило про старт власного виробництва FPV-дронів.

31 січня Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.