Міноборони допустило високошвидкісний FPV-дрон "Відьмак" для знищення бронетехніки – фото
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку.
"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських військовослужбовців. Більшість компонентів – вітчизняного виробництва.
За досить компактних розмірів "Відьмак" здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки й захищених вогневих позицій.
Водночас БпЛА розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. Безпілотники комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи й розпізнаючи типові ворожі цілі, зазначили в Міноборони.
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