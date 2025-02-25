Міноборони допустило високошвидкісний FPV-дрон "Відьмак" для знищення бронетехніки – фото
Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку.

"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських військовослужбовців. Більшість компонентів – вітчизняного виробництва.

За досить компактних розмірів "Відьмак" здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки й захищених вогневих позицій.

Водночас БпЛА розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. Безпілотники комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи й розпізнаючи типові ворожі цілі, зазначили в Міноборони.

Міноборони допустило високошвидкісний FPV-дрон "Відьмак" для знищення бронетехніки – фото
Фото: Міноборони
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