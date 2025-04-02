Федоров розповів, як український робот Ardal врятував поранених бійців з "сірої зони" – відео

Наземний роботизований комплекс був розроблений компанією-учасником Brave1 BUREVII. Самі розробники брали участь у плануванні операції

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Український наземний роботизований комплекс Ardal врятував поранених військових, яких не вдавалося забрати із так званої сірої зони. Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоб евакуювати поранених бійців.

"Місія була надскладною, вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію", – розповів Федоров.

Міністр додав, що в операції брали участь понад 50 осіб, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також аеророзвідку і дрони-бомбери, які відвертали увагу ворога.

У результаті операції поранених евакуювали та доставили до шпиталю, а Ardal залишився неушкодженим.

Наразі держава активно закуповує наземні роботизовані платформи. В планах — перевести всі логістичні завдання на роботи, щоб зберегти якомога більше життів наших військових, підсумував Федоров.