Федоров розповів, як український робот Ardal врятував поранених бійців з "сірої зони" – відео
Український наземний роботизований комплекс Ardal врятував поранених військових, яких не вдавалося забрати із так званої сірої зони. Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоб евакуювати поранених бійців.
"Місія була надскладною, вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію", – розповів Федоров.
Міністр додав, що в операції брали участь понад 50 осіб, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також аеророзвідку і дрони-бомбери, які відвертали увагу ворога.
У результаті операції поранених евакуювали та доставили до шпиталю, а Ardal залишився неушкодженим.
Наразі держава активно закуповує наземні роботизовані платформи. В планах — перевести всі логістичні завдання на роботи, щоб зберегти якомога більше життів наших військових, підсумував Федоров.
Наземний роботизований комплекс був розроблений компанією-учасником Brave1 BUREVII. За словами глави Мінцифри, самі розробники брали безпосередню участь у плануванні операції спільно з 92-ю окремою штурмовою бригадою та 154-ю окремою механізованою бригадою.
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