Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "ШаБля" та назвали її "Чапай" – Defence Express

Росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію української турелі "ШаБля", пише видання

Турель "ШаБля" (Фото: Facebook-акаунт Михайла Федорова)

Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай", яка нагадує роботизовану турель "ШаБля" українського виробництва. Про це повідомило видання Defence Express, аналітики якого ознайомилися з фото турелі росіян.

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"Чапай" був вперше продемонстрований на так званому оборонному форумі "Армія-2024", який проходить у Москві. Розробку представив інвестиційний фонд "Ера", який фінансує російських розробників озброєння, пишуть журналісти.

Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію української турелі "ШаБля". Вона з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті Збройними Силами України. Однак на передовій ці турелі були ще з часів Антитерористичної операції, зазначили аналітики Defence Express.

Російська розробка має дистанційне керування через дроти та використовує оптико-прицільний модуль. Також вона адаптована під різні кулемети. Зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво – невідомо.

ДОВІДКА. "ШаБля" – це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластера Brave1. Вона дистанційно знищує ворога, що дозволяє зберегти життя українських військових. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника. "ШаБля" – це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластера Brave1. Вона дистанційно знищує ворога, що дозволяє зберегти життя українських військових. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

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