Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "ШаБля" та назвали її "Чапай" – Defence Express
Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай", яка нагадує роботизовану турель "ШаБля" українського виробництва. Про це повідомило видання Defence Express, аналітики якого ознайомилися з фото турелі росіян.
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"Чапай" був вперше продемонстрований на так званому оборонному форумі "Армія-2024", який проходить у Москві. Розробку представив інвестиційний фонд "Ера", який фінансує російських розробників озброєння, пишуть журналісти.
Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію української турелі "ШаБля". Вона з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті Збройними Силами України. Однак на передовій ці турелі були ще з часів Антитерористичної операції, зазначили аналітики Defence Express.
Російська розробка має дистанційне керування через дроти та використовує оптико-прицільний модуль. Також вона адаптована під різні кулемети. Зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво – невідомо.
- У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.
- 9 січня 2024 року в рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".
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