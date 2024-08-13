Россияне скопировали украинскую турель "ШаБля" и назвали ее "Чапай" – Defence Express
Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай", напоминающую роботизированную турель "ШаБля" украинского производства. Об этом сообщило издание Defence Express, аналитики которого ознакомились с фото турели россиян.
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"Чапай" был впервые продемонстрирован на проходящем в Москве так называемом оборонном форуме "Армия-2024". Разработку представил инвестиционный фонд "Эра", финансирующий российских разработчиков вооружения, пишут журналисты.
В своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию украинской турели "ШаБля". Она с сентября 2023 года была допущена к использованию на фронте Вооруженными Силами Украины. Однако на передовой эти турели были еще со времен Антитеррористической операции, отметили аналитики Defence Express.
Российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также она адаптирована под разные пулеметы. Сейчас речь идет только о выставочном образце "Чапая". Удалось ли России наладить серийное производство – неизвестно.
- В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.
- 9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".
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