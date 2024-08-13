Россияне скопировали украинскую турель "ШаБля" и назвали ее "Чапай" – Defence Express

Россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию украинской турели "ШаБля", пишет издание

Турель "ШаБля" (Фото: Facebook-аккаунт Михаила Федорова)

Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай", напоминающую роботизированную турель "ШаБля" украинского производства. Об этом сообщило издание Defence Express, аналитики которого ознакомились с фото турели россиян.

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"Чапай" был впервые продемонстрирован на проходящем в Москве так называемом оборонном форуме "Армия-2024". Разработку представил инвестиционный фонд "Эра", финансирующий российских разработчиков вооружения, пишут журналисты.

В своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию украинской турели "ШаБля". Она с сентября 2023 года была допущена к использованию на фронте Вооруженными Силами Украины. Однако на передовой эти турели были еще со времен Антитеррористической операции, отметили аналитики Defence Express.

Российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также она адаптирована под разные пулеметы. Сейчас речь идет только о выставочном образце "Чапая". Удалось ли России наладить серийное производство – неизвестно.

СПРАВКА. "ШаБля" – это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага, что позволяет сохранить жизнь украинских военных. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника. "ШаБля" – это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага, что позволяет сохранить жизнь украинских военных. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

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