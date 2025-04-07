Україна терміново скликає засідання Радбезу ООН та Постійної ради ОБСЄ через Кривий Ріг
Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули дев'ятеро дітей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
"Внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей — найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року. Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі. З касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати", – написав глава української дипломатії Андрій Сибіга у X.
За його словами, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів.
Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
- Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари. Згодом у всій Україні оголосили Днем жалоби 6 квітня.