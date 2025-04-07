Україна терміново скликає засідання Радбезу ООН та Постійної ради ОБСЄ через Кривий Ріг

8 квітня через російський удар по Кривому Рогу, який забрав життя дев'яти дітей, відбудуться два засідання – Ради Безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу (Фото: Володимир Зеленський)

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули дев'ятеро дітей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

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"Внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей — найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року. Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі. З касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати", – написав глава української дипломатії Андрій Сибіга у X.

За його словами, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів.

Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності.