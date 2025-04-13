Глава МЗС наголосив, що Росія вже другий місяць відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна передає союзникам деталі російського удару по Сумах 13 квітня. Унаслідок цієї атаки загинула 21 людина, ще вісім десятків дістали поранення.

"Ми вже передаємо детальну інформацію про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати", – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС наголосив, що Росія вже другий місяць відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Натомість країна-агресор посилює терор.

"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", – підсумував Сибіга.