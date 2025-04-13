Росія у Вербну неділю завдала ракетного удару по Сумах: понад 20 загиблих – фото, відео

Наслідки російського удару по Сумах (Фото: Сумська міськрада)

Уранці 13 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Виконувач обов'язків мера Артем Кобзар заявив, що загиблих багато.

"Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих. Ворог знову вдарив по мирному населенню", – йдеться у повідомленні.

Точна кількість жертв невідома, місцева влада також не повідомляє про інші наслідки російського удару. Раніше Суспільне писало, що серед поранених є дитина.

ДОПОВНЕНО о 11:38. Кобзар додав, що відомо про понад 20 загиблих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар. За його словами, так робити може тільки "сволота".

"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий", – написав глава держави.

Фото: Сумська міськрада

Фото: Сумська міськрада

Фото: Сумська міськрада

За даними Офісу генпрокурора, 21 людина загинула та 34 дістали поранення, серед них – п'ятеро дітей.