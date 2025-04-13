Россия в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по Сумам: более 20 погибших – видео

Последствия российского удара по Сумам (Фото: Сумский горсовет)

Утром 13 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Сумам. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь заявил, что погибших много.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Сегодня в результате удара ракеты много погибших. Враг снова ударил по мирному населению", – говорится в сообщении.

Точное количество жертв неизвестно, местные власти также не сообщают о других последствиях российского удара. Ранее Суспільне писало, что среди раненых есть ребенок.

ДОПОЛНЕНО в 11:38. Кобзарь добавил, что известно о более 20 погибших.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар. По его словам, так поступать может только "сволочь".

"Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен", – написал глава государства.

Фото: Сумский горсовет

Фото: Сумский горсовет

Фото: Сумский горсовет

По данным Офиса генпрокурора, 21 человек погиб и 34 получили ранения, среди них – пятеро детей.