Россия в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по Сумам: более 20 погибших – видео

Россия в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по Сумам: более 20 погибших – видеодополнено
Утром 13 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Сумам. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь заявил, что погибших много.
"Сегодня в результате удара ракеты много погибших. Враг снова ударил по мирному населению", – говорится в сообщении.
Точное количество жертв неизвестно, местные власти также не сообщают о других последствиях российского удара. Ранее Суспільне писало, что среди раненых есть ребенок.
ДОПОЛНЕНО в 11:38. Кобзарь добавил, что известно о более 20 погибших.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар. По его словам, так поступать может только "сволочь".
"Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен", – написал глава государства.
По данным Офиса генпрокурора, 21 человек погиб и 34 получили ранения, среди них – пятеро детей.
- Днем 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Было известно о повреждениях зданий и школы.
- Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам в понедельник, 24 марта, увеличилось до 101 человека.