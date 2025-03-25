Российский удар по Сумам 24 марта: количество пострадавших увеличилось до 101 человека

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам в понедельник, 24 марта, увеличилось до 101 человека. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка.

В настоящее время в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии, добавили в ОВА.

В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте российской атаки.

Задействована специальная техника для разгрузки строительных материалов. Сотрудники ГСЧС демонтируют аварийные конструкции в поврежденных многоэтажных жилых домах. А также временно восстанавливают поврежденные взрывной волной окна и кровли.

Днем 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Было известно о повреждениях домов и школы.

По состоянию на вечер понедельника было известно о 94 пострадавших. Некоторые из травмированных получили помощь на месте происшествия, но большинство госпитализированы.