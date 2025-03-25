Россияне ночью атаковали баллистикой и 139 БпЛА: есть последствия в семи областях

Подтверждено сбивание 78 беспилотников на юге, севере и в центре страны

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 25 марта россияне снова массированно атаковали украинские регионы беспилотниками, есть последствия в семи областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 18:00 24 марта россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и 139 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 78 беспилотников на юге, севере и в центре страны.

34 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Киевская, Черкасская и Одесская области.

В Полтавской области пострадали два человека. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание. Пострадавшие – сотрудники предприятия.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович заявил о сбивании вражеских беспилотников. По его словам, обошлось без пострадавших.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в небе над регионом уничтожили 10 российских БпЛА. Обошлось без травмированных. Обращений от населения по поводу повреждения имущества тоже нет.

В то же время обследование территории продолжается. Правоохранители изымают обломки сбитых целей.

В городе Изюм Харьковской области на территории предприятия произошло попадание ударных беспилотников. В результате обстрела разгорелся масштабный пожар. Есть повреждения. Жертв и пострадавших нет.