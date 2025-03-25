Росіяни вночі атакували балістикою та 139 БпЛА: є наслідки у семи областях
У ніч проти 25 березня росіяни знову масовано атакували українські регіони безпілотниками, є наслідки у семи областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 18:00 24 березня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда в Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.
34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Черкаська та Одеська області.
У Полтавській області постраждали двоє людей. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння. Постраждалі – співробітники підприємства.
Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив про збиття ворожих безпілотників. За його словами, обійшлося без постраждалих.
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у небі над регіоном знищили 10 російських БпЛА. Минулось без травмованих. Звернень від населення щодо пошкодження майна теж немає.
Водночас обстеження території триває. Правоохоронці вилучають уламки збитих цілей.
У місті Ізюм Харківської області на території підприємства сталося влучання ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Є пошкодження. Жертв та постраждалих немає.
- У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули троє людей, серед них – дитина.
- У ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різного типу. Протиповітряна оборона збила 57 БпЛА, в декількох регіонах падіння уламків спричинило наслідки.