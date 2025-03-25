Росіяни вночі атакували балістикою та 139 БпЛА: є наслідки у семи областях

Підтверджено збиття 78 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 25 березня росіяни знову масовано атакували українські регіони безпілотниками, є наслідки у семи областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 18:00 24 березня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда в Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Черкаська та Одеська області.

У Полтавській області постраждали двоє людей. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння. Постраждалі – співробітники підприємства.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив про збиття ворожих безпілотників. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у небі над регіоном знищили 10 російських БпЛА. Минулось без травмованих. Звернень від населення щодо пошкодження майна теж немає.

Водночас обстеження території триває. Правоохоронці вилучають уламки збитих цілей.

У місті Ізюм Харківської області на території підприємства сталося влучання ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Є пошкодження. Жертв та постраждалих немає.