Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Сум увеличилось до 74 людей. Об этом сообщил Сумской городской совет.

По состоянию на 16:45, по информации управления здравоохранения, известно о 74 пострадавших. Среди травмированных – 13 детей.

По данным департамента инфраструктуры Сум, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление – в 18, холодная вода – в шести.

Офис генерального прокурора сообщил, что около 14:00 россияне нанесли, по предварительной информации, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум. Поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.

Национальная полиция уточнила, что взрывная волна спровоцировала значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах вспыхнули пожары. Также серьезные повреждения получила местная школа.

Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: Сумской городской совет
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ОГП
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ОГП
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ОГП
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ОГП
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ОГП
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: Национальная полиция
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ГСЧС
Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 74 человек – фото
Фото: ГСЧС
  • В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких регионах есть последствия вражеской атаки.
  • В частности, известно о пострадавших и разрушениях в Киевской и Запорожской областях.
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