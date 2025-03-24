Ракетний удар Росії по Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 88 людей – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по середмістю Сум збільшилася до 74 людей. Про це повідомила Сумська міська рада.

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Станом на 16:45, за інформацією управління охорони здоров'я, відомо про 74 постраждалих. Серед травмованих – 13 дітей.

За даними департаменту інфраструктури Сум, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.

Офіс генерального прокурора повідомив, що близько 14:00 росіяни завдали, за попередньою інформацією, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум. Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків та навчальний заклад.

Національна поліція уточнила, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. У деяких квартирах спалахнули пожежі. Також серйозних пошкоджень зазнала місцева школа.

ДОПОВНЕНО о 18:57. Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 88 людей, повідомили у Сумській міській раді. Серед поранених — 17 дітей.

Фото: Сумська міська рада

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: Національна поліція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різного типу. Протиповітряна оборона збила 57 БпЛА, в декількох регіонах є наслідки ворожої атаки.

Зокрема, відомо про постраждалих та руйнування в Київській та Запорізькій областях.