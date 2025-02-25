Россияне стали использовать новые ударные беспилотники для атак по мирному населению Сум, сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей, только в течение последней недели Сумы пять раз подверглись атакам таких беспилотников, снаряженных взрывчаткой.

Из-за ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Повреждены машины и жилые дома.

Нацполиция приводит следующее описание БпЛА:

→ серого цвета, похожий на самолетик;

→ два крыла расположены "этажёркой";

→ электродвигатель сзади, толкающий винт;

→ малый размер, малозаметный, тихий в движении;

→ имеет боевую часть весом около 3 килограммов.

Чтобы обезопаситься, стражи порядка советуют не игнорировать уведомления о воздушной тревоге и находиться в укрытии, быть внимательными (хотя эти дроны почти бесшумны, но их можно увидеть), а также сообщать в полицию, если видите подозрительный объект.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция