Россияне начали бить новыми дронами по Сумам – характеристики
Россияне стали использовать новые ударные беспилотники для атак по мирному населению Сум, сообщает Национальная полиция.
По данным правоохранителей, только в течение последней недели Сумы пять раз подверглись атакам таких беспилотников, снаряженных взрывчаткой.
Из-за ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Повреждены машины и жилые дома.
Нацполиция приводит следующее описание БпЛА:
→ серого цвета, похожий на самолетик;
→ два крыла расположены "этажёркой";
→ электродвигатель сзади, толкающий винт;
→ малый размер, малозаметный, тихий в движении;
→ имеет боевую часть весом около 3 килограммов.
Чтобы обезопаситься, стражи порядка советуют не игнорировать уведомления о воздушной тревоге и находиться в укрытии, быть внимательными (хотя эти дроны почти бесшумны, но их можно увидеть), а также сообщать в полицию, если видите подозрительный объект.
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