Зеленський вшанував пам'ять жертв російського удару по Кривому Рогу – фото

Володимир Зеленський у Кривому Розі (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 11 квітня вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого", – написав Зеленський.

Разом з очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком президент запалив лампадки та приніс іграшки.

9 квітня до Кривого Рогу прибули 32 іноземні дипломати.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – 9 дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.