Зеленський вшанував пам'ять жертв російського удару по Кривому Рогу – фото
Президент Володимир Зеленський 11 квітня вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого", – написав Зеленський.
Разом з очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком президент запалив лампадки та приніс іграшки.
9 квітня до Кривого Рогу прибули 32 іноземні дипломати.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – 9 дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
- Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.