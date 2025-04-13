"Переходить будь-яку межу пристойності". Спецпосланець Трампа Келлог відреагував на удар РФ по Сумах

"Переходить будь-яку межу пристойності". Спецпосланець Трампа Келлог відреагував на удар РФ по Сумахоновлено
Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що російський удар по Сумах 13 квітня "переходить будь-яку межу пристойності". Такий допис він опублікував у соцмережі X.
"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення", – написав посадовець.
Келлог зауважив, що як колишній воєначальник він розуміє процес вибору цілей для ударів, й зазначив, що атака по Сумах "це неправильно".
"Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", – стверджує спецпредставник.
Посольство США у Києві та амбасадорка Бріджит Брінк наразі не відреагували на атаку.
ОНОВЛЕНО. Посолка США Брінк написала у соцмережі X: "Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, вбивши 32 українських мирних жителів та поранивши 99. Повідомлення свідчать, що, як і в Кривому Розі, були застосовані касетні боєприпаси, що посилило руйнування та шкоду, завдану мирному населенню. Наші молитви з мешканцями Сум".
Водночас світові лідери засудили удар РФ: серед тих, що висловилися, президент Франції Емманюель Макрон, голова євродипломатії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа.
- Росія завдала двох ракетних ударів по Сумах о 10:15. У місті зруйновано будівлю, в якій розташовувався регіональний Центр захисту прав людини – представництво омбудсмана. Наразі відомо про загибель 34 людей, із них дві дитини. Постраждали 117 осіб, з них 15 дітей.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота може так діяти". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.