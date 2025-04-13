"Переходить будь-яку межу пристойності". Спецпосланець Трампа Келлог відреагував на удар РФ по Сумах

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що російський удар по Сумах 13 квітня "переходить будь-яку межу пристойності". Такий допис він опублікував у соцмережі X.

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення", – написав посадовець.

Келлог зауважив, що як колишній воєначальник він розуміє процес вибору цілей для ударів, й зазначив, що атака по Сумах "це неправильно".

"Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", – стверджує спецпредставник.

Посольство США у Києві та амбасадорка Бріджит Брінк наразі не відреагували на атаку.

ОНОВЛЕНО. Посолка США Брінк написала у соцмережі X: "Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, вбивши 32 українських мирних жителів та поранивши 99. Повідомлення свідчать, що, як і в Кривому Розі, були застосовані касетні боєприпаси, що посилило руйнування та шкоду, завдану мирному населенню. Наші молитви з мешканцями Сум".

Водночас світові лідери засудили удар РФ: серед тих, що висловилися, президент Франції Емманюель Макрон, голова євродипломатії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа.

Росія завдала двох ракетних ударів по Сумах о 10:15. У місті зруйновано будівлю, в якій розташовувався регіональний Центр захисту прав людини – представництво омбудсмана. Наразі відомо про загибель 34 людей, із них дві дитини. Постраждали 117 осіб, з них 15 дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота може так діяти". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.