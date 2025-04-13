"Путін має піти на повне перемир'я". Стармер та Шольц відреагували на удар РФ по Сумах
Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Після російського удару по Сумах прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Росія має піти на повне припинення вогню.

"Я обурений жахливими нападами Росії на мирних жителів у Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Путін тепер має погодитися на повне та негайне припинення вогню без жодних умов", – написав Стармер у соцмережі X.

Шольц зауважив, що такі атаки показують, якою є "нібито готовність Росії до миру".

"Натомість ми бачимо, що Росія нещадно продовжує свою агресивну війну проти України", – зауважив політик.

Канцлер наголосив, що війна має закінчитися і РФ повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. За словами Шольца, Німеччина працює над цим разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами.

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