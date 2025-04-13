"Путін має піти на повне перемир'я". Стармер та Шольц відреагували на удар РФ по Сумах

Канцлер зауважив, що такі атаки показують "на що схожа нібито готовність Росії до миру"

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Після російського удару по Сумах прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Росія має піти на повне припинення вогню.

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"Я обурений жахливими нападами Росії на мирних жителів у Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Путін тепер має погодитися на повне та негайне припинення вогню без жодних умов", – написав Стармер у соцмережі X.

Шольц зауважив, що такі атаки показують, якою є "нібито готовність Росії до миру".

"Натомість ми бачимо, що Росія нещадно продовжує свою агресивну війну проти України", – зауважив політик.

Канцлер наголосив, що війна має закінчитися і РФ повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. За словами Шольца, Німеччина працює над цим разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами.