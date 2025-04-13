"Путин должен пойти на полное перемирие". Стармер и Шольц отреагировали и удар РФ по Сумам
После российского удара по Сумам премьер-министр Британии Кир Стармер и действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Россия должна пойти на полное прекращение огня.
"Я возмущен чудовищными нападениями России на мирных жителей в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою преданность миру. Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий", – написал Стармер в соцсети X.
Шольц заметил, что такие атаки показывают, какой является "якобы готовность России к миру".
"Вместо этого мы видим, что Россия беспощадно продолжает свою агрессивную войну против Украины", – отметил политик.
Канцлер подчеркнул, что война должна закончиться и РФ должна наконец-то согласиться на всеобъемлющее прекращение огня. По словам Шольца, Германия работает над этим вместе со своими европейскими и международными партнерами.
- Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. Сейчас известно о гибели 34 человек, из них два ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей.
- Мировые лидеры осудили удар РФ: среди высказавшихся президент Франции Макрон, глава евродипломатии Каллас и президент Литвы Науседа. Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что эта атака "переходит любой предел приличия".