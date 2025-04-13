"Путин должен пойти на полное перемирие". Стармер и Шольц отреагировали и удар РФ по Сумам

Канцлер заметил, что такие атаки показывают "на что похожа якобы готовность России к миру"

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

После российского удара по Сумам премьер-министр Британии Кир Стармер и действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Россия должна пойти на полное прекращение огня.

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"Я возмущен чудовищными нападениями России на мирных жителей в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою преданность миру. Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий", – написал Стармер в соцсети X.

Шольц заметил, что такие атаки показывают, какой является "якобы готовность России к миру".

"Вместо этого мы видим, что Россия беспощадно продолжает свою агрессивную войну против Украины", – отметил политик.

Канцлер подчеркнул, что война должна закончиться и РФ должна наконец-то согласиться на всеобъемлющее прекращение огня. По словам Шольца, Германия работает над этим вместе со своими европейскими и международными партнерами.