Именно повторная атака РФ по Сумам нанесла массовые жертвы

Согласно предварительным выводам, большинство гражданских людей погибло именно от этих поражающих элементов

Последствия российского удара по Сумам 13 апреля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери с большим количеством погибших и раненых. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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По его словам, вторая баллистическая ракета, вероятно, была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах Сум.

Согласно предварительным выводам, большинство гражданских людей погибли именно от этих поражающих элементов.

Кривошеенко отметил, что взрыв произошел на расстоянии около 200 метров от места первого попадания в районе с жилой застройкой, учебными заведениями и магазинами.

"Такие действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах", – отметил чиновник.

На месте атаки продолжают работать соответствующие службы, правоохранители и эксперты. Глава МВА добавил, что вскоре будут официальные сообщения о типе боеприпаса, который использовали россияне, чтобы убить как можно больше людей.