Саме повторна атака РФ по Сумах завдала масових жертв: у ракеті могли бути осколкові елементи

Згідно з попередніми висновками, більшість цивільних людей загинуло саме від цих уражальних елементів

Наслідки російського удару по Сумах 13 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

Вранці 13 квітня окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, друга балістична ракета, ймовірно, була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, аби завдати максимального ураження людям на вулицях Сум.

Згідно з попередніми висновками, більшість цивільних людей загинуло саме від цих уражальних елементів.

Кривошеєнко зазначив, що вибух стався на відстані близько 200 метрів від місця першого влучання, у районі з житловою забудовою, навчальними закладами та магазинами.

"Такі дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях", – зауважив чиновник.

На місці атаки продовжують працювати відповідні служби, правоохоронці та експерти. Голова МВА додав, що незабаром будуть офіційні повідомлення стосовно типу боєприпасу, який використали росіяни, аби вбити якомога більше людей.