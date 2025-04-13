"Ужасная российская ракетная атака". США выразили соболезнования жертвам удара по Сумам
Государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил соболезнования жертвам удара РФ по Сумам и указал, что это "ужасная российская ракетная атака". Соответствующее сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.
"Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней ужасной российской ракетной атаки на Сумы. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация прилагают столько времени и усилий, чтобы закончить эту войну и добиться устойчивого мира", – написал Рубио.
Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что российский удар по Сумам "переходит любой предел приличия".
Впоследствии высказалась посол Штатов в Украине Бриджит Бринк: "Сообщения свидетельствуют, что, как и в Кривом Роге, были применены кассетные боеприпасы, что усилило разрушение и ущерб, причиненный мирному населению. Наши молитвы с жителями Сум".
Утром 13 апреля россияне атаковали центр Сум двумя ракетами – первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей. По состоянию на вечер известно о гибели 34 человек, из них двое – дети. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.
Мировые лидеры осудили удар РФ: среди высказавшихся президент Франции Эмманюэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа. Премьер Британии Стармер и канцлер Германии Шольц заявили, что Россия должна пойти на полное прекращение огня.