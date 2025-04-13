"Ужасная российская ракетная атака". США выразили соболезнования жертвам удара по Сумам

Марко Рубио (Фото: JACK GUEZ / EPA)

Государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил соболезнования жертвам удара РФ по Сумам и указал, что это "ужасная российская ракетная атака". Соответствующее сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.

"Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней ужасной российской ракетной атаки на Сумы. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация прилагают столько времени и усилий, чтобы закончить эту войну и добиться устойчивого мира", – написал Рубио.

Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что российский удар по Сумам "переходит любой предел приличия".

Впоследствии высказалась посол Штатов в Украине Бриджит Бринк: "Сообщения свидетельствуют, что, как и в Кривом Роге, были применены кассетные боеприпасы, что усилило разрушение и ущерб, причиненный мирному населению. Наши молитвы с жителями Сум".