Среди 31 погибшего в Сумах есть дети. Спасатели показали последствия – фото 18+

В 10:15 российские оккупационные войска ударили по центру Сум баллистическими ракетами, более 20 человек погибли

Фото: ГСЧС

Число погибших в результате российских ракетных ударов по центру Сум выросло до 31, среди них – двое детей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 13:00, в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них один ребенок. Пострадали 84 человека, из них семеро детей.

Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмена.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь может так действовать". Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.

ДОПОЛНЕНО в 13:51. По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них два ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Днем 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Было известно о повреждениях зданий и школы.

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам в понедельник, 24 марта, увеличилось до 101 человека.