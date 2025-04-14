Трамп про ракетні удари Росії по Сумах: Мені сказали, що вони зробили помилку

Президент США сказав про удари РФ по Сумах, що "це було жахливо"

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетні удари Росії по Сумах 13 квітня, сказавши, що "вони зробили помилку". Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на борту літака Air Force One.

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"Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо. Я думаю, що війна є зловживанням владою", – сказав Трамп.

На прохання журналіста пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, Трамп сказав: "Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було – подивіться, ви можете запитати їх".

Росія завдала ракетних ударів по Сумах вранці 13 квітня. Станом на вечір минулого дня, за інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок ворожих атак загинули 34 людини та ще 117 отримали поранення.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що ударів завдано балістичними ракетами, які були запущені з Воронезької та Курської областей. Зеленський сказав, що перша російська ракета влучила в будівлю університету, а друга розірвалась на вулиці.

За інформацією начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, друга ракета, ймовірно, була начинена осколковими елементами, щоб завдати максимальної шкоди людям на вулицях міста.