Сикорский – России: Вы больше не будет править в Европе. Займитесь своей территорией

По словам главы МИД, безопасность Польши и всего региона зависит от исхода войны РФ против Украины

Радослав Сикорский (Фото: EPА/MOHAMED HOSSAM)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия больше не будет править нигде в Европе. Об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в Сейме, передает PAP.

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"Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все равно мало? Займитесь лучшим управлением тем, что, согласно международному праву, находится в пределах ваших границ", – заявил глава польского МИД.

По его словам, для внешней политики Польши и безопасности страны важнейшим вызовом является разрешение войны России против Украины. Сикорский подчеркнул, что целью союзников должно быть не "хрупкое прекращение огня", а прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН.

"Это должен быть мир через силу – потому что только такой мир будет уважать Россия. Соглашение с Кремлем будет действовать лишь до тех пор, пока российская элита будет опасаться последствий его нарушения", – сказал он.

По словам Сикорского, 16 пакетов санкций против России работают и ослабляют российскую военную машину. Кремль должен понести юридическую и финансовую ответственность за агрессию против Украины.

Исход нападения России на Украину определит уровень безопасности в регионе на "долгие годы вперед", считает главный польский дипломат.

"Это определит, например, скатится ли Беларусь в конечном итоге в "русский мир" или сможет защитить остатки своей независимости. Это станет точкой отсчета для европейских устремлений Молдовы, Грузии и Армении. Это также повлияет на внешнюю политику важных партнеров в Центральной Азии, которые смотрят на Москву и Пекин, но также ищут более тесных отношений с Европой", – сказал он.

Сикорский подчеркнул, что "российский империализм – враг" и такова нынешняя политика Польши в отношении режима российского диктатора Владимира Путина и другой не будет.