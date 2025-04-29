Зеленський: Росія готує щось у Білорусі влітку. В ЦПД кажуть – Путін хоче воювати до кінця року

У ЦПД зазначили, що ризик провокацій проти України та Європи дійсно існує

Путін та Лукашенко на навчаннях (Ілюстративне фото: фото:president.gov.by)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "щось готує" в Білорусі цього літа. Про це він сказав під час онлайн-виступу на пленарному засіданні 10-го саміту Триморʼя.

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща? Не дай боже!" – сказав він.

Президент зазначив, що всі мають бути готові до цього та підкреслив, що всі інституції України відкриті до співпраці.

Разом із тим керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що існує ризик використання навчань у Білорусі для прикриття з метою провокацій в прикордонні як проти України, так і проти Європи.

Він зазначив, що про це повідомлялося і раніше і до подібного сценарію "всі готові", а за росіянами буде підвищена увага.

"Сама ж Росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року – про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться", – підкреслив Коваленко.