Речник ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Переміщення військ не фіксується

Прикордонники не виключають, що Росія може знову спробувати використати Білорусь у війні

Навчання в Білорусі (Ілюстративне фото: president.gov.by)

На кордоні з Білоруссю ситуація залишається незмінною на тлі майбутніх військових навчань з Росією. Переміщення техніки чи солдатів не фіксується, але напрямок залишається загрозливим, розповів в інтерв'ю Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Прикордонники не відкидають, що Росія може знову спробувати використати Білорусь для дій проти України.

"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що з цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій. Особливо зважаючи на те, що вони знову анонсують спільні навчання", – сказав Демченко.

За його словами, у безпосередній близькості до кордону з Україною в Білорусі наразі не формується якесь ударне угруповання. Також російських підрозділів у тій кількості, в якій вони могли б становити загрозу для України, немає.

"Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це знатимемо", – сказав спікер ДПСУ.