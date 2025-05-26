РФ расширяет направления заходов малых штурмовых групп в Сумской области

Речь идет о населенных пунктах Владимировка и Веселовка, сообщил спикер ГПСУ

Андрей Демченко (Фото: ГПСУ)

В Сумской области российские захватчики расширяют направления захода малых штурмовых групп. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на Сумском направлении оккупанты уже некоторое время применяют тактику попыток захода малых штурмовых групп.

"Активней всего – это направление населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику. Левее Журавки – это направление населенных пунктов Владимировка, Веселовка", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что, несмотря на большие потери, россияне продолжают засылать военных на территорию Украины. Демченко подчеркнул, что таким действиям оккупантов предшествуют обстрелы артиллерией, беспилотниками и авиацией.

"В первую очередь, чтобы уничтожить позиции украинских воинов, и, собственно, снизить нашу обороноспособность во время своих штурмовых действий", — констатировал он.

Карта: Deep State

Карта: Deep State

В начале марта в сети распространялась информация о якобы массовом прорыве россиян на границе Сумской области. В ЦПД опровергли.

В апреле ГПСУ сообщала, что ситуация в Сумской области кардинально не изменилась. Россияне пытаются с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться.