Росія зосередила 50 000 окупантів на Сумському напрямку – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото – EPA)

Росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 27 травня, передає Укрінформ.

Глава держави підтвердив наміри росіян створити 10-кілометрову "буферну зону" на Сумщині.

"Зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Понад 50 000. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, вісьмох полонених в районі Тьоткіно (селище міського типу в Глушківському районі Курської області Росії. – Ред.)", – сказав президент.

За його словами, найсильніші війська росіяни сконцентрували на Курському напрямку.

"Для виштовхування наших військ з Курщини й для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 км вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так", – сказав він.

Зеленський розповів, що українські сили на Курському напрямку "вийшли з одного напрямку, увійшли в інший".

"Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там перебуваємо, допоки руські не захочуть закінчити війну або хоча б [зробити] перший крок – припинення вогню", – зауважив глава держави.

Він наголосив, що росіяни постійно здійснюють наступальні дії, але провести велику операцію їм не вдалося.

"Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії", – сказав президент.

Тьоткіно і прикордоння на мапі DeepState