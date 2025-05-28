Россия сосредоточила 50 000 оккупантов на Сумском направлении – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото – EPA)

Россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, передает Укринформ.

Глава государства подтвердил намерения россиян создать 10-километровую "буферную зону" в Сумской области.

"Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 000. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, восемь пленных в районе Теткино (поселок городского типа в Глушковском районе Курской области России. – Ред.)", – сказал президент.

По его словам, сильнейшие войска россияне сконцентрировали на Курском направлении.

"Для выталкивания наших войск из Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия в Сумскую область. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 км вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так", – сказал он.

Зеленский рассказал, что украинские силы на Курском направлении "вышли из одного направления, вошли в другое".

"Там есть у наших хорошая наработка. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы [сделать] первый шаг – прекращение огня", – заметил глава государства.

Он подчеркнул, что россияне постоянно совершают наступательные действия, но провести крупную операцию им не удалось.

"Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий", – сказал президент.

Теткино и приграничья на карте DeepState