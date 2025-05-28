Россия сосредоточила 50 000 оккупантов на Сумском направлении – Зеленский
Россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, передает Укринформ.
Глава государства подтвердил намерения россиян создать 10-километровую "буферную зону" в Сумской области.
"Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 000. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, восемь пленных в районе Теткино (поселок городского типа в Глушковском районе Курской области России. – Ред.)", – сказал президент.
По его словам, сильнейшие войска россияне сконцентрировали на Курском направлении.
"Для выталкивания наших войск из Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия в Сумскую область. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 км вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так", – сказал он.
Зеленский рассказал, что украинские силы на Курском направлении "вышли из одного направления, вошли в другое".
"Там есть у наших хорошая наработка. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы [сделать] первый шаг – прекращение огня", – заметил глава государства.
Он подчеркнул, что россияне постоянно совершают наступательные действия, но провести крупную операцию им не удалось.
"Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий", – сказал президент.
- 25 мая The Military Watch Magazine сообщил, что Россия якобы перебросила из Курской области 50 000 своих военных на Харьковское направление. Руководитель ЦПД Коваленко в комментарии LIGA.net сказал, что информация издания о плане наступления РФ на Харьков – это преувеличение, так как у оккупантов недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничных территориях.
- По состоянию на 26 мая на территории Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской общины, а также Веселовка и Журавка Хотинской общины.