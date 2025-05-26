Информация о перебазировке 50 000 военных РФ в Харьковскую область частично правдива – ЦПД

У России нет сил развивать наступление на сам Харьков

Война в Украине (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Информация о перебрасывании 50 000 военных России на Харьковское направление лишь частично соответствует действительности. Враг действительно подтянул определенные резервы в Белгородскую область, сообщил в комментарии LIGA.net руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он прокомментировал сообщение The Military Watch Magazine от 25 мая о переброске дополнительных сил именно с Курского направления для возможной подготовки к наступлению на Харьков. В частности, речь идет об "элитных воздушно-десантных подразделениях".

По словам Коваленко, о наступлении на Харьков речь не идет.

"О наступлении на Харьков – преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничной зоне", – отметил он.

Начальник штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрей Помагайбус в комментарии The Military Watch Magazine заявил, что со стороны россиян якобы идет явная подготовка к активным штурмовым действиям.

"Противник пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хоть какие-то штурмовые действия", – сказал он.

Также журнал отметил, что вероятным главным фактором передислокации российских войск станет значительное развертывание солдат Северной Кореи в Курске.