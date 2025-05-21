Днепропетровская ОВА опровергла сообщение, что войска РФ вышли на границы области

Российские пропагандисты заявили, что прорыв обороны вроде бы произошел в Покровском районе

Иллюстративное фото: Днепр TV

Информация о якобы выходе российских войск на границы Днепропетровской области не соответствует действительности. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Днем 21 мая российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ на границы Днепропетровской области.

Фото: пропагандистский ресурс

Прорыв украинской обороны якобы произошел в районе села Новониколаевка в Покровском районе Донецкой области.

Фото: deepstatemap

Село граничит с территорией села Новоподгородное Межевского района Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг эту информацию.

"Это – фейк! И эта "новость", и фото, якобы ее иллюстрирующее. Они не соответствуют действительности и умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", – написал он.

Лысак призвал не вестись на провокации и доверять только официальным источникам.

ДОПОЛНЕНО В 21:00. Как сообщил проект DeepState, пикап на фото, распространяемого пропагандистами, принадлежит украинским военным.

"Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а с утра русня добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы", – написал проект.