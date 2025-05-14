В семи селах Днепропетровской области завершили принудительную эвакуацию детей

Эвакуация (Иллюстративное фото: МВД)

В семи населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области завершили эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, принудительная эвакуация продолжалась с конца апреля и касалась семи сел Межевской и Новопавловской общин.

"Тех, где слишком опасно из-за российских атак, а значит – и детям там не место. Именно семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, должны были покинуть прифронтовые населенные пункты. Тогда там еще оставались 26 мальчиков и девочек. Сейчас же – нет ни одного", — подчеркнул Лысак.

Глава ОВА поблагодарил за помощь в переезде районную администрацию, полицию и гуманитарные организации. Он отметил, что большинство семей обосновалось в Днепропетровской области.

Лысак добавил, что продолжается добровольная эвакуация из прифронтовых районов.

Для тех, кто хочет выехать, работает горячая линия – 066-748-69-81.

По состоянию на 9 апреля 2025 года на территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживало более 200 детей.

29 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области была введена принудительная эвакуация детей с родителями из прифронтовых территорий.

2 мая в селах Шахово и Торецкое Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей.