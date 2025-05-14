У семи селах Дніпропетровської області завершили примусову евакуацію дітей

Евакуація (Ілюстративне фото: МВС)

У семи населених пунктах Синельниківського району Дніпропетровської області завершили евакуацію родин з дітьми. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, примусова евакуація тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл Межівської та Новопавлівської громад.

"Тих, де занадто небезпечно через російські атаки, а отже – й дітям там не місце. Саме родини, в яких виховуються неповнолітні, мали покинути прифронтові населені пункти. Тоді там ще залишалися 26 хлопців і дівчат. Зараз же – немає жодного", – наголосив Лисак.

Глава ОВА подякував за допомогу у переїзді районній адміністрації, поліції та гуманітарним організаціям. Він зазначив, що більшість сімей облаштувалися у Дніпропетровській області.

Лисак додав, що триває добровільна евакуація з прифронтових районів.

Для тих, хто прагне виїхати, працює гаряча лінія – 066-748-69-81.

Станом на 9 квітня 2025 року на території 17 громад Донецької області, оголошених зоною активних бойових дій, проживали понад 200 дітей.

29 квітня у Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками з прифронтових територій.

2 травня у селах Шахове та Торецьке Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.