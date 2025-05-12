Близько 300 людей евакуюють із прикордонного населеного пункту на Сумщині через обстріли РФ
Евакуація у Сумській області (Ілюстративне фото 2024 року: ОВА)

Через російські обстріли у Сумській області готується обов'язкова евакуація населеного пункту з населенням близько 300 осіб. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Григоров.

"У зв’язку з обстрілами готуємо обов’язкову евакуацію з села Нова Слобода, де проживає близько 300 людей, серед них 26 дітей", – написав він.

Нова Слобода – населений пункт у Конотопському районі, розташований на відстані близько 6 кілометрів від кордону з Курською областю РФ.

Нова Слобода на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)
Нова Слобода на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Також продовжується евакуація мешканців Білопільської та Ворожбянської громад: з 5 травня з населених пунктів вивезено майже 1200 людей.

Загалом на Сумщині евакуації підлягають понад 86 000 жителів, уже переміщено 58%.

Упродовж останніх днів, з 8 до 11 травня, окупанти 420 разів обстрілювали територію області: найбільше атакували Сумський, Шосткинський і Конотопський райони. Загинуло четверо людей, вісім постраждали.

Через російські удари пошкоджено понад 50 приватних будинків, триповерховий житловий будинок, десятки господарських об'єктів, магазин, авто та критичну інфраструктуру.

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До того ж Росія цілеспрямовано атакує енергооб'єкти регіону: цими вихідними через удари без світла залишались близько 3700 абонентів у Ворожбянській і Білопільській громадах, але енергетикам вдалося оперативно відновити електропостачання, зазначив голова ОВА.

Уранці 12 травня російський дрон влучив у машину обленерго під Сумами, куди бригада енергетиків вирушила для розчищення трас повітряних ліній.

"Унаслідок влучання загинув 44-річний працівник АТ "Сумиобленерго", який був в авто. Чоловік 22 роки працював енергетиком. Торік його нагородили подякою Міненерго", – зазначив Григоров.

Пізніше загарбники знову атакували Сумську громаду безпілотником – постраждав 55-річний житель Стецьківського старостату у передмісті обласного центру.

"На кордоні Сумщини ЗСУ й усі частини сил оборони міцно тримають позиції. Ворог не має просування, ситуація залишається контрольованою", – підсумував глава обладміністрації.

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