Росія вгатила по цивільному вантажному поїзду Укрзалізниці на Донеччині
У понеділок, 12 травня, російський безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Про це повідомила Укрзалізниця.
Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує – залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.
Ворожа атака не зупинила рух поїздів.
В УЗ наголосили, що машиністи Укрзалізниці працюють на дільницях поблизу фронту в бронежилетах та шоломах і з медичними комплектами для надання допомоги.
- У ніч проти 2 травня зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі – ЗЕРЗ.
- У ніч проти 11 травня, після триденного "перемир'я", російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників.