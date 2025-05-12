Росія вгатила по цивільному вантажному поїзду Укрзалізниці на Донеччині

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У понеділок, 12 травня, російський безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Про це повідомила Укрзалізниця.

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Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує – залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

Ворожа атака не зупинила рух поїздів.

В УЗ наголосили, що машиністи Укрзалізниці працюють на дільницях поблизу фронту в бронежилетах та шоломах і з медичними комплектами для надання допомоги.