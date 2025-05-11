Від "маєте їхати на переговори" до "чекаю на Путіна". Що за день сталось у переговорах про перемир'я

Головні заяви про припинення вогню та переговори з Києва, Москви, Вашингтона та європейських столиць

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Володимир Путін фактично відмовився від перемир'я, але запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі. Диктатора розкритикували в Європі, але очільник США Дональд Трамп виступив за те, щоб Київ їхав на перемовини. Врешті-решт, президент Володимир Зеленський захотів зустрічі з Путіним. LIGA.net зібрала основні події за день щодо можливого припинення вогню.

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Заява Путіна. Вночі диктатор виступив перед журналістами й запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Востаннє такі перемовини відбувались на початку 2022 року – українська сторона припинила їх після викриття масових російських воєнних злочинів на Київщині, зокрема у Бучі.

Путін фактично він відмовився від перемир'я з 12 травня, яке напередодні запропонували Україна, Європа та США.

Перша реакція Трампа. Президент США підбив підсумки попередньої доби, назвавши її "потенційно великим днем для України та Росії" – коли "коаліція охочих" і Київ укотре закликали Москву до 30-денного припинення вогню, а Путін натомість запропонував Україні переговори. Трамп анонсував "великий тиждень" попереду і пообіцяв продовжити працювати з обома сторонами.

Зеленський за перемир'я. Президент заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

Європа теж за те, щоб спочатку припинили вогонь. Очільник Франції Емманюель Макрон нагадав, що європейські лідери разом з Трампом чітко запропонували спочатку розпочати перемир'я, а потім вести переговори. Таку ж позицію висловив і німецький канцлер Фрідріх Мерц, а також інші європейські політики.

Ердоган, в якого можуть пройти переговори, теж за перемир'я. Президент Туреччини поспілкувався з Макроном, а згодом мав розмову з Путіним. Після дзвінка з диктатором Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що "всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".

І спецпосланець Трампа також за перемир'я. Кіт Келлог нагадав попередню позицію Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки.

А сам Трамп хоче, щоб Україна їхала до Стамбулу. Президент США написав, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Туреччині. Очільник Штатів вважає, що завдяки зустрічі Київ "принаймні зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зможе діяти відповідно до цього.

Водночас Трамп критикує Путіна: "Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не була б виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!".

Зеленський хоче зустрітися з Путіним. Президент України готовий особисто зустрітися з російським диктатором у Туреччині.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – повідомив Зеленський.

Москва все ще відреагувала на цю заяву.

Голова МЗС Франції заявив, що якщо не буде досягнуто перемир'я, то європейці та американці посилять тиск на Путіна – є можливість запровадити "масштабні санкції". З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 400 млрд євро через обмеження з боку Європи, що рівнозначно трьом рокам воєнного бюджету.

Очільник чеської дипломатії заявив, що Путін "хоче продовжувати стріляти", коли як Україна та Захід вимагають перемир'я.