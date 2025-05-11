Глава МЗС Литви наполягає на санкціях, якщо РФ не піде на припинення вогню з 12 травня

Кястутіс Будріс закликає союзників запровадити санкції проти РФ, якщо з 12 травня вона не припинить вогонь в Україні

Кястутіс Будріс (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що російський диктатор Володимир Путін спеціально тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру. У відповідному дописі на платформі X він наполягає на додаткових санкціях проти країни-агресора, якщо та не прийме припинення вогню з 12 травня.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обвалився на Україну. Путін грає у свою звичну гру – використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", – йдеться у повідомленні.

За словами очільника литовського МЗС, говорити про мир, коли російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів – це фарс.

Він наголосив на позиції, якої дотримуються європейські лідери: Росія має піти на довгострокове припинення вогню з 12 травня, інакше проти країни-агресора будуть запроваджені нові санкції.

"Той факт, що Путін поквапився провести пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює – і ми маємо його дотримуватися. Тепер ми повинні довести справу до кінця. Якщо російські гармати не замовкнуть до понеділка, новий раунд санкцій має бути запроваджений – без вагань", – підсумував Будріс.

10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

На нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

запропонував Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.