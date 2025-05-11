Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна відновити прямі переговори між Росію та Москвою з 15 травня у Стамбулі. За словами глави держави, спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

Президент назвав "хорошим знаком", що Росія "нарешті замислилася про завершення війни". Але найпершим кроком у цьому, як наполягає Зеленський, є припинення вогню.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – додав глава держави.

Коли члени "коаліції охочих" укотре закликали Москву погодитися на 30-денне припинення вогню, на нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

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