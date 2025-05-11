Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі

Український президент наголосив, що перш за все РФ має погодитися на припинення вогню з 12 травня, потім – можна зустрітися

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна відновити прямі переговори між Росію та Москвою з 15 травня у Стамбулі. За словами глави держави, спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

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Президент назвав "хорошим знаком", що Росія "нарешті замислилася про завершення війни". Але найпершим кроком у цьому, як наполягає Зеленський, є припинення вогню.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – додав глава держави.

Коли члени "коаліції охочих" укотре закликали Москву погодитися на 30-денне припинення вогню, на нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.