Макрон відповів Путіну про Стамбул: Безумовному припиненню вогню не передують переговори

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо відновлення з Україною прямих переговорів у Стамбулі з 15 травня "першим кроком, але недостатнім". Його цитує France 24.

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", – сказав Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, додавши, що Путін "шукає вихід, але він усе ще хоче виграти час".

На думку французького президента, пропозиція диктатора РФ є "недостатньою".

Коли члени "коаліції охочих" укотре закликали Москву погодитися на 30-денне припинення вогню, на нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки попередньої доби, назвавши це "потенційно великим днем для України та Росії".