Макрон відповів Путіну про Стамбул: Безумовному припиненню вогню не передують переговори
Президент Франції Емманюель Макрон вважає пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо відновлення з Україною прямих переговорів у Стамбулі з 15 травня "першим кроком, але недостатнім". Його цитує France 24.
"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", – сказав Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, додавши, що Путін "шукає вихід, але він усе ще хоче виграти час".
На думку французького президента, пропозиція диктатора РФ є "недостатньою".
Коли члени "коаліції охочих" укотре закликали Москву погодитися на 30-денне припинення вогню, на нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки попередньої доби, назвавши це "потенційно великим днем для України та Росії".
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер та його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.