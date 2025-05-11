Макрон ответил Путину о Стамбуле: Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает предложение российского диктатора Владимира Путина по возобновлению с Украиной прямых переговоров в Стамбуле с 15 мая "первым шагом, но недостаточным". Его цитирует France 24.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", – сказал Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину, добавив, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

По мнению французского президента, предложение диктатора РФ является "недостаточным".

Когда члены "коалиции желающих" призвали Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня, на ночной пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги предыдущих суток, назвав это "потенциально большим днем для Украины и России".