Новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением"

По словам понтифика, Россия совершает в Украине преступления против человечности. В то же время он считает, что обе страны должны сложить оружие

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/Пресс-служба Ватикана)

Папа римский Лев XIV в интервью перуанскому Semanario Expresión назвал российско-украинскую войну "настоящим империалистическим вторжением" и "очень серьезной проблемой, затрагивающей весь мир".

"С моей точки зрения, это настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного преимущества из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина представляет для России в культурном, историческом и промышленном плане", – сказал он.

Понтифик добавил, что в Украине совершаются преступления против человечности, и это "уже давно доказано".

"Мы должны молиться Богу за мир, но я думаю, что мы также должны быть яснее. Даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое совершает Россия всеми своими действиями там, в Украине", – сказал Лев XIV.

По словам папы римского, "все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие".

"Сегодня мы уже не можем прибегать к оружию для решения проблем. И мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за того, что так много невинных людей погибает, погибает из-за этой несправедливой агрессии", – подытожил он.

Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.

8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Фрэнсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры поздравили нового папу с избранием.

Льва XIV будет официально провозглашена папой римским 18 мая на мессе.