Мировые лидеры поздравили нового папу с избранием, среди них Зеленский и Трамп

Роберт Превост (Фото: ЕРА/Пресс-служба Ватикана)

Мировые лидеры и дипломаты поздравили американского кардинала Роберта Превоста (Льва XIV) с избранием на должность 267 папы римского. Среди них и президент Владимир Зеленский.

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"Искренне поздравляю папу римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата", – написал украинский президент.

Он отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии РФ против Украины и защите прав невиновных гражданских граждан.

"В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение продолжительного мира", – добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что избрание Превоста в день, "когда мы отмечаем 80 лет со дня окончания одной из самых темных войн, является символическим и являет собой надежду для всего мира".

Президент США Дональд Трамп написал: "Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент".

К поздравлениям также присоединилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Желаем, чтобы его понтификат руководствовался мудростью и силой, поскольку он возглавляет католическое сообщество и вдохновляет мир своей приверженностью миру и диалогу".

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Исторический момент для Католической Церкви и миллионов ее верных. Обращаюсь с братским посланием к папе Льву XIV и ко всем католикам во Франции и во всем мире. В этот 8 мая пусть этот новый понтификат будет носителем мира и надежды".