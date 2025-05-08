Мировые лидеры поздравили нового папу с избранием, среди них Зеленский и Трамп
Мировые лидеры и дипломаты поздравили американского кардинала Роберта Превоста (Льва XIV) с избранием на должность 267 папы римского. Среди них и президент Владимир Зеленский.
"Искренне поздравляю папу римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата", – написал украинский президент.
Он отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии РФ против Украины и защите прав невиновных гражданских граждан.
"В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение продолжительного мира", – добавил Зеленский.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что избрание Превоста в день, "когда мы отмечаем 80 лет со дня окончания одной из самых темных войн, является символическим и являет собой надежду для всего мира".
Президент США Дональд Трамп написал: "Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент".
К поздравлениям также присоединилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Желаем, чтобы его понтификат руководствовался мудростью и силой, поскольку он возглавляет католическое сообщество и вдохновляет мир своей приверженностью миру и диалогу".
Президент Франции Эммануэль Макрон: "Исторический момент для Католической Церкви и миллионов ее верных. Обращаюсь с братским посланием к папе Льву XIV и ко всем католикам во Франции и во всем мире. В этот 8 мая пусть этот новый понтификат будет носителем мира и надежды".
- Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- Ватикан сообщил, что понтифик умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
- Выборы преемника Франциска начались в среду, 7 мая. Но в первый день голосования кардиналы не смогли избрать папу, о чем сигнализировал черный дым. Только сегодня, 8 мая, конклав пришел к согласию – из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дом.