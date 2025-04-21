Ватикан назвал причину смерти Франциска
Папа римский Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса. Об этом сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News со ссылкой на свидетельство о смерти понтифика.
"Мозговой инсульт, кома, необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Таковы причины смерти папы Франциска, которая наступила сегодня, 21 апреля 2025 г., в 7.35 утра в его доме в "Доме святой Марты" в Ватикане", – говорится в тексте.
Такой заключение в свидетельстве о смерти папы сделал профессор Андреа Арканджели, глава Дирекции здравоохранения и гигиены государства-города Ватикана.
Врач отметил, что Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.
Смерть Понтифика была констатирована с помощью электрокардиографического мониторинга.
- Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- После полномасштабного вторжения РФ понтифик "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Также он критиковал запрет Московского патриархата. Во время Пасхальной речи 20 апреля Франциск высказался за мир
в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
- Мировые лидеры выразили соболезнования по поводу смерти папы, в частности, заявление сделал и президент Зеленский, отметив, что Франциск "молился за мир в Украине и украинцев". Президент США Трамп сообщил, что вместе с первой леди Меланией посетит похороны понтифика.