Ватикан назвал причину смерти Франциска

Папа римский Франциск во время Пасхи 2025 года (Фото: ANGELO CARCONI/EPA)

Папа римский Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса. Об этом сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News со ссылкой на свидетельство о смерти понтифика.

"Мозговой инсульт, кома, необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Таковы причины смерти папы Франциска, которая наступила сегодня, 21 апреля 2025 г., в 7.35 утра в его доме в "Доме святой Марты" в Ватикане", – говорится в тексте.

Такой заключение в свидетельстве о смерти папы сделал профессор Андреа Арканджели, глава Дирекции здравоохранения и гигиены государства-города Ватикана.

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Врач отметил, что Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Смерть Понтифика была констатирована с помощью электрокардиографического мониторинга.