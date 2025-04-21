Семидневный траур по Франциску объявили в крупнейшей католической стране и на родине папы

В других государствах также вводят траур по понтифику.

Лула да Сильва и папа Франциск в 2020 году (Фото: RICARDO STUCKERT/EPA)

В крупнейшей католической стране Бразилии и на родине папы римского Аргентине объявляют семидневный траур после смерти Франциска. Такие сообщения опубликовали бразильский президент Лула да Сильва и спикер аргентинского президента Мануэль Адорни в соцсети X.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Пусть Господь утешит тех, кто сегодня во всем мире страдает от боли этой огромной потери. В память о нем [Франциске] и в честь его труда я объявляю в Бразилии семидневный траур", – говорится в сообщении да Сильвы, посвященном смерти понтифика.

Бразилия является страной с самым большим числом католиков в мире – более 145 млн верующих.

Читайте также Что произойдет после смерти папы римского и кто может стать его преемником

На родине папы Аргентине также объявят семидневный траур, написал спикер главы государства. Франциск был первым аргентинцем, обнявшим сан главы Римско-католической церкви.

"Ушел из жизни Папа Римский Франциск Хорхе Берголио. Духовный лидер и проводник для миллионов мужчин и женщин", – написал Адорни.

В других странах также вводят дни скорби по понтифику. В частности, в Испании объявили о трехдневном трауре, передает медиа Cadena SER. Тем временем в Италии в связи со смертью папы были перенесены футбольные матчи серии А.