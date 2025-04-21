Семидневный траур по Франциску объявили в крупнейшей католической стране и на родине папы
В крупнейшей католической стране Бразилии и на родине папы римского Аргентине объявляют семидневный траур после смерти Франциска. Такие сообщения опубликовали бразильский президент Лула да Сильва и спикер аргентинского президента Мануэль Адорни в соцсети X.
"Пусть Господь утешит тех, кто сегодня во всем мире страдает от боли этой огромной потери. В память о нем [Франциске] и в честь его труда я объявляю в Бразилии семидневный траур", – говорится в сообщении да Сильвы, посвященном смерти понтифика.
Бразилия является страной с самым большим числом католиков в мире – более 145 млн верующих.
На родине папы Аргентине также объявят семидневный траур, написал спикер главы государства. Франциск был первым аргентинцем, обнявшим сан главы Римско-католической церкви.
"Ушел из жизни Папа Римский Франциск Хорхе Берголио. Духовный лидер и проводник для миллионов мужчин и женщин", – написал Адорни.
В других странах также вводят дни скорби по понтифику. В частности, в Испании объявили о трехдневном трауре, передает медиа Cadena SER. Тем временем в Италии в связи со смертью папы были перенесены футбольные матчи серии А.
- Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого понтифика выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- Газета La Repubblica со ссылкой на врачей заявила, что смерть папы стала следствием проблем с головным мозгом.
- После полномасштабного вторжения РФ понтифик "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны объясниться". Также он критиковал запрет Московского патриархата. Во время своей Пасхальной речи 20 апреля Франциск высказался за мир
в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.