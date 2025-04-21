Семиденну жалобу за Франциском оголосили у найбільшій католицькій країні та на батьківщині папи
У найбільшій католицькій країні Бразилії та на батьківщині папи римського Аргентині оголошують семиденну жалобу після смерті Франциска. Такі дописи опублікували бразильський президент Лула да Сілва та речник аргентинського президента Мануель Адорні у соцмережі X.
"Нехай Господь утішить тих, хто сьогодні в усьому світі страждає від болю цієї величезної втрати. В пам'ять про нього [Франциска] та на честь його праці я оголошую в Бразилії семиденну жалобу", – йдеться у повідомленні Лули да Сілви, присвяченому смерті понтифіка.
Бразилія є країною з найбільшою кількістю католиків у світі – понад 145 млн вірян.
На батьківщині понтифіка Аргентині також оголосять семиденну жалобу, написав речник голови держави. Франциск був першим аргентинцем, що обійняв сан голови Римо-католицької церкви.
"Пішов з життя папа римський Франциск — Хорхе Маріо Берґольйо. Духовний лідер і провідник для мільйонів чоловіків і жінок", – написав Адорні.
В інших країнах також вводять траур за понтифіком. Зокрема, в Іспанії оголосили триденну жалобу, передає медіа Cadena SER. Тим часом в Італії у зв'язку зі смертю папи були перенесені футбольні матчі серії А.
- Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. За майже місяць до цього понтифіка виписали з лікарні після важкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
- Газета La Repubblica з посиланням на лікарів заявила, що смерть папи стала наслідком проблем з головним мозком.
- Після повномасштабного вторгнення РФ понтифік "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату. Під час своєї Великодньої промови 20 квітня Франциск висловився за мир
в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.