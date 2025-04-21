Семиденну жалобу за Франциском оголосили у найбільшій католицькій країні та на батьківщині папи

В інших державах також вводять траур за понтифіком

Лула да Сілва та папа Франциск у 2020 році (Фото: RICARDO STUCKERT / EPA)

У найбільшій католицькій країні Бразилії та на батьківщині папи римського Аргентині оголошують семиденну жалобу після смерті Франциска. Такі дописи опублікували бразильський президент Лула да Сілва та речник аргентинського президента Мануель Адорні у соцмережі X.

"Нехай Господь утішить тих, хто сьогодні в усьому світі страждає від болю цієї величезної втрати. В пам'ять про нього [Франциска] та на честь його праці я оголошую в Бразилії семиденну жалобу", – йдеться у повідомленні Лули да Сілви, присвяченому смерті понтифіка.

Бразилія є країною з найбільшою кількістю католиків у світі – понад 145 млн вірян.

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На батьківщині понтифіка Аргентині також оголосять семиденну жалобу, написав речник голови держави. Франциск був першим аргентинцем, що обійняв сан голови Римо-католицької церкви.

"Пішов з життя папа римський Франциск — Хорхе Маріо Берґольйо. Духовний лідер і провідник для мільйонів чоловіків і жінок", – написав Адорні.

В інших країнах також вводять траур за понтифіком. Зокрема, в Іспанії оголосили триденну жалобу, передає медіа Cadena SER. Тим часом в Італії у зв'язку зі смертю папи були перенесені футбольні матчі серії А.