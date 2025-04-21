Що відбудеться після смерті папи римського та хто може стати його наступником

Похорон папи зазвичай відбувається на площі Святого Петра через чотири-шість днів після його смерті

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Папу римського Франциска, ймовірно, поховають на четвертий-шостий день після його смерті, пише Politico. Низка світових медіа назвали імена вірогідних наступників понтифіка.

Після смерті папи камерленго – високий церковний урядовець, який займається адміністративними справами Ватикану після смерті папи – традиційно викликає понтифіка на ім'я, щоб спробувати його розбудити. У сучасному світі смерть підтверджують лікарі, зазначає Politico. Якщо понтифік не відгукується, його перстень з печаткою знищують, що символізує кінець його правління. Також опечатують папські апартаменти.

Після цього настає дев'ятиденний траур — Новендіал, під час якого в Італії оголошують національний траур. Похорон папи зазвичай відбувається на площі Святого Петра через чотири-шість днів після його смерті. Службу проводить декан колегії кардинал Джованні Баттіста Ре.

Зазвичай папу ховають у Ватиканських гротах, але Франциск вибрав для себе базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі. Як зазначають журналісти, це буде перший випадок за понад 100 років, коли папа не буде похований у Ватикані.

Загалом похорон Франциска буде спрощений, як він сам заповідав. Папу не виставлятимуть для огляду публікою, а його тіло залишатиметься в труні з відкритою кришкою. Його поховають разом з рогіто — документом про його життя.

Через два-три тижні після похорону кардинали зберуться на конклав, щоб обрати нового папу.

Politico, Independent та New York Post називають таких ймовірних кандидатів на посаду наступного папи:

→ Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни). 67 років, є фаворитом і може продовжити прогресивну політику папи Франциска, маючи великий досвід керівництва Конгрегацією для євангелізації народів.

→ П'єтро Паролін (Італія). 70 років, обіймає посаду державного секретаря Ватикану з 2013 року і є досвідченим дипломатом, що може забезпечити стабільність і продовження реформ Франциска.

→ Пітер Терксон (Гана). 76 років, активно виступає за соціальну справедливість і зміну клімату, і його обрання стало б історичним моментом, оскільки він може стати першим африканським папою.

→ Пітер Ерде (Угорщина). 72 роки, є прихильником традиційних католицьких цінностей і теологічної ортодоксальності, що робить його фаворитом серед консервативних сил.