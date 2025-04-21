Світові лідери відреагували на смерть папи. Серед них і Венс, який останнім з ним бачився

Портрет папи Франциска у Ватикані (Фото: ЕРА/FRANCIS R. MALASIG)

Світові лідери висловили співчуття у зв'язку зі смертю папи римського Франциска у Великодній понеділок. Серед них є також віцепрезидент США Джей Ді Венс, який останнім бачився з понтифіком.

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Венс висловив співчуття "мільйонам християн", які любили Франциска.

"Я був радий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я назавжди запам'ятаю його проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це була справді дуже гарна проповідь. Нехай Господь упокоїть його душу", – написав американський віцепрезидент.

Пресслужба Білого дому додала: "Спочивай з миром, папо Франциск".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив: "Сьогодні світ оплакує втрату Папи Франциска. Папу Франциска пам'ятатимуть за його боротьбу з бідністю та соціальною несправедливістю. Його спадщина втішить тих, хто в скорботі".

У дописі канцлера Німеччини Олафа Шольца йдеться: "Зі смертю Папи Франциска Католицька Церква і світ втрачають захисника слабких, людину, яка вміла примиряти й мала гаряче серце. Я дуже цінував його чітке бачення викликів, які стоять перед нами. Мої співчуття релігійній спільноті в усьому світі".

Генсек НАТО Марк Рютте сказав: "Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Папи Франциска, яка сталася сьогодні вранці. Його відданість миру та милосердю надихала мільйони людей. Найглибші співчуття католицькій спільноті та всім, хто був зворушений його людяністю".

Президент Франції Емманюель Макрон написав: "Від Буенос-Айреса до Рима Папа Франциск хотів, щоб Церква несла радість і надію найбіднішим з бідних. Об'єднувала людей один з одним і з природою. Нехай ця надія невпинно воскресає і після нього. Ми з дружиною посилаємо наші думки всім католикам і всьому скорботному світу".

Прем'єр Польщі Дональд Туск: "Помер Папа Франциск. Добрий, теплий і чуйний чоловік. Нехай спочиває з миром".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Сьогодні світ оплакує смерть Папи Франциска. Він надихнув мільйони людей, далеко за межами Католицької Церкви, своїм смиренням і чистою любов'ю до менш щасливих. Мої думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в думці, що спадщина Папи Франциска продовжуватиме вести всіх нас до більш справедливого, мирного і милосердного світу".

Очільниця євродипломатії Кая Каллас: "З великим сумом я дізналася, що Його Святість Папа Франциск відійшов у вічність. Коли ми нещодавно зустрічалися в Римі, я подякувала Папі Франциску за його сильне лідерство у захисті найбільш вразливих та відстоюванні людської гідності. Я висловлюю свої співчуття всім католикам світу".

В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

У Великдень 20 квітня Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.

висловився за мир 21 квітня кардинал Кевін Фаррелл заявив, що о 07:35 папа помер.