Мировые лидеры оплакивают смерть папы. Среди них и Вэнс, который последним с ним виделся

Портрет папы Франциска в Ватикане (Фото: ЕРА/FRANCIS R. MALASIG)

Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска в Пасхальный понедельник. Среди них также вице-президент США Джей Ди Вэнс, который последним виделся с понтификом.

Вэнс выразил соболезнования "миллионам христиан", которые любили Франциска.

"Я был рад видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я навсегда запомню его проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это была действительно очень хорошая проповедь. Пусть Господь упокоит его душу", – написал американский вице-президент.

Пресс-служба Белого дома добавила: "Покойся с миром, папа Франциск".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил: "Сегодня мир оплакивает утрату Папы Франциска. Папу Франциска будут помнить за его борьбу с бедностью и социальной несправедливостью. Его наследие утешит тех, кто в скорби".

В сообщении канцлера Германии Олафа Шольца говорится: "Со смертью Папы Франциска Католическая Церковь и мир теряют защитника слабых, человека, который умел примирять и имел горячее сердце. Я очень ценил его четкое видение стоящих перед нами вызовов. Мои соболезнования религиозному сообществу во всем мире".

Генсек НАТО Марк Рютте сказал: "Мы скорбим о смерти Его Святейшества Папы Франциска, которая произошла сегодня утром. Его преданность миру и милосердию вдохновляла миллионы людей. Самые глубокие соболезнования католическому сообществу и всем, кто был тронут его человечностью".

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал: "От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск хотел, чтобы Церковь несла радость и надежду беднейшим из бедных. Объединяла людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда непрестанно воскресает и после него. Мы с женой посылаем наши мысли всем католикам и всему скорбному миру".

Премьер Польши Дональд Туск: "Умер Папа Франциск. Добрый, теплый и отзывчивый человек. Пусть покоится с миром".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Сегодня мир оплакивает смерть Папы Франциска. Он вдохновил миллионы людей, далеко за пределами Католической Церкви, своим смирением и чистой любовью к менее счастливым. Мои мысли со всеми, кто ощущает эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение в мысли, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести всех нас к более справедливому, мирному и милосердному миру".

Глава евродипломатии Кая Каллас: "С большой грустью я узнала, что Его Святейшество Папа Франциск отошел в вечность. Когда мы недавно встречались в Риме, я поблагодарила Папу Франциска за его сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства. Я выражаю свои соболезнования всем католикам мира".

В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.

На Пасху 20 апреля Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.

высказался за мир 21 апреля кардинал Кевин Фаррелл заявил, что в 07:35 папа скончался.