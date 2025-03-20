В возрасте 92 лет скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Витольд Фокин (Фото: Суспильне)

На 93 году жизни скончался первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом в Facebook сообщила его внучка Мария.

Подробности Мария Фокина не предоставила, только опубликовала фотографии Витольда, подписанные печальным смайликом.

В комментариях под сообщением люди выражают свои соболезнования.

Фокин был первым премьером современной Украины, занимавшим должность в 1990-1992 годах. После этого был избран депутатом Верховной Рады и работал в разных комитетах.

Кроме того, Фокин был одним из представителей Украины в Минском процессе по урегулированию конфликта на востоке страны.

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смертьВитольд Фокин