У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вітольд Фокін (Фото: Суспільне)

На 93 році життя помер перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Про це у Facebook повідомила його онука Марія.

Подробиці Марія Фокіна не надала, тільки опублікувала фотографії Вітольда, які підписала сумним смайликом.

У коментарях під дописом люди висловлюють свої співчуття.

Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього був обраний депутатом Верховної Ради та працював у різних комітетах.

Крім того, Фокін був одним із представників України в Мінському процесі щодо врегулювання конфлікту на сході країни.