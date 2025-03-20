У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
На 93 році життя помер перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Про це у Facebook повідомила його онука Марія.
Подробиці Марія Фокіна не надала, тільки опублікувала фотографії Вітольда, які підписала сумним смайликом.
У коментарях під дописом люди висловлюють свої співчуття.
Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього був обраний депутатом Верховної Ради та працював у різних комітетах.
Крім того, Фокін був одним із представників України в Мінському процесі щодо врегулювання конфлікту на сході країни.
- 7 жовтня 024 року у віці 47 років від інфаркту помер ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
- 29 жовтня у віці 59 років помер народний депутат від Голосу Олег Макаров.
- 9 листопада у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узелков.